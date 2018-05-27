العقوبات الأميركية تشمل الطائرة الرئاسية الإيرانية

من بين إحدى وثلاثين طائرة إيرانية فرضت عليها وزارة الخزانة الأميريكة عقوبات، طائرة الرئاسة الإيرانية التي يستخدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني في تنقلاته الرسمية الخارجية.

وذلك بعد ان كشفت أنها متورطة بـ نقل الأسلحة والجنود والميليشيات إلى سوريا والعراق ودول أخرى.

وتتبع الطائرة الرئاسية لخطوط "دنا" الإيرانية، وهي جزء من طائرات التشريفات الحكومية وتتبع لواحدة من بين أربعة خطوط جوية حذرت منها واشنطن.

ومن بين هذه الخطوط: خطوط "ماهان و"كاسبين" بالإضافة إلى خطوط "معراج" و"بويا" الإيرانية... والتي تعتبر بمثابة شريان حياة الحرس الثوري لنقل الأسلحة والمقاتلين والمال إلى ميليشيات النظام الإيراني في المنطقة، بما في ذلك حزب الله، و"دعم نظام الأسد.

وإدراج الطائرة الرئاسية في لائحة العقوبات قد يعرقل عملية إعادة تزويد الطائرة بالوقود على أراضي دول ملتزمة مع الولايات المتحدة بهذه العقوبات.

كما قد تمنع الطائرة من الهبوط في أرض مطارات معينة خلال رحلاتها الخارجية.

وسبق أن رفضت شركة نفط ألمانية إعادة تزويد طائرة وزير الخارجية الإيراني خوفا من انتهاك قوانين العقوبات الأميركية.

