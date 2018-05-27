عُمان: إعصار "مكونو" انتهى.. والأمطار مستمرة 24 ساعة

أعلنت سلطنة عمان انتهاءَ تأثيرِ الإعصار مكونو على محافظة ظفار بالرغم من استمرار ِهطول ِ الأمطار التي أكدت انها قد تستمرُ على مدى الأربع والعشرين ساعة المقبلة.



وأكدت اللجنة الداخلية لإدارة الحالات الجوية الاستثنائية في ختام اجتماع لها انتهاء التأثير المباشر لإعصار مكانو وإنهاء حالة الطوارئ في محافظة ظفار واستقرار الحالة المدارية.



الهيئة العامة للأرصاد الجوية العمانية أوضحت أن الحالة الجوية الحالية في محافظتي ظفار والوسطى والمتمثلة في أمطار تتراوح شدتها بين غزيرة رعدية ومتوسطة، هي تأثير غير مباشر لإعصار مكونو بالرغم من أن سرعة الرياح قد خفت بشكل كبير.



الأرصاد قالت إن التأثير غير المباشر سيستمر على مدى الأربع وعشرين ساعة المقبلة حيث سيستمر هطول الأمطار على صلالة.



الهيئة العليا للطيران المدني من جهتها أعلنت عن عودة مطار صلاله للعمل بعد أن تم إغلاقه على مدى يومين أمام حركة الطيران، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي يوضح موعد عودة حركة الملاحة مجددا في ميناء صلالة.



السلطات العمانية والتي تعمل جاهدة على إزالة آثار الإعصار وتسريع عودة الحياة إلى طبيعتها في محافظة ظفار ناشدت المواطنين توخي الحذر.