مقتل فلسطينيين اثنين بقصف للاحتلال على غزة

قتل فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح خطيرة في قصف دبابة إسرائيلية لموقع مراقبة تابع لحركة حماس في جنوب غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، إن حسين العمور (25 عاماً) وعبد الحليم الناقة (28 عاما) قتلا في القصف الذي وقع في شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "العربية" بأن دبابة تابعة لجيش الاحتلال أطلقت قذيفة على "موقع رصد لحماس" جنوب قطاع غزة، بحجة تفجير عبوة ناسفة قرب السياج الحدودي قبل ذلك.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي استهدافه لموقع رصد قائلاً إن هجومه جاء رداً على زرع قنبلة قرب السياج الحدودي الليلة الماضية. وذكر الجيش على تويتر أن مهندسيه فككوا القنبلة دون وقوع أي خسائر بشرية.