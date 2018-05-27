إسرائيل تهدد.. سنقصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداته لإيران بمنعها من الحصول على أسلحة نووية، وقال نتايناهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته إن العملية ضد إيران في سوريا لم تنته بعد، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسمح للجيش الإيراني بالتموضع في سوريا، وحذر من نقل أسلحة من سوريا إلى لبنان أو حتى تصنيعها في لبنان، في إشارة منه إلى إمكانية قصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية.

وقال نتنياهو "تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال عطلة نهاية الأسبوع. قلت له إنني أقدر حقا الموقف الثابت الذي تتخذه الإدارة الأمريكية ضد الاتفاق النووي مع إيران، وضد العدوان الإيراني في منطقتنا".

وتابع "النظام في طهران هو العامل الرئيسي الذي يقوض الاستقرار في الشرق الأوسط، والحملة ضد عدوان إيران لم تنته بعد. نعمل من أجل منع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وفي الوقت نفسه، نعمل ضد ترسيخ الجيش الإيراني لوجوده في سوريا، كما نعمل ضد نقل الأسلحة الفتاكة من سوريا إلى لبنان، أو إنتاجها في لبنان".