نقل اللبناني نزار زكا من سجن "إيفين" لمعتقل الحرس الثوري

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السجين اللبناني نزار زكّا، المعتقل في طهران والذي يحمل البطاقة الخضراء الأميركية، ذكرت أنه نُقل إلى معتقل الحرس الثوري الإيراني بعد أن أضرب عن الطعام احتجاجا على ظروفه في سجن إيفين بطهران.



وفي نوفمبر 2015 اعتقلت السلطات الإيرانية, اللبناني نزار زكّا الذي وصل طهران بدعوة رسمية لحضور مؤتمر حول تقنيات المعلومات, واتهمت محكمة الثورة في إيران المواطن اللبناني بالتجسس وحكمت عليه بالسجن لمدة عشرة أعوام

