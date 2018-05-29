لبنان.. اتهام سوزان الحاج رسمياً بتلفيق ملف زياد عيتاني

وجّه القضاء اللبناني، الثلاثاء، للضابطة #سوزان_الحاج تهمة "تلفيق" ملف التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني الذي أثارت قضيته ضجّة كبيرة في لبنان، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إن القضاء وجّه للمقدّم سوزان الحاج التي كانت تشغل منصب مديرة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي "تهمة تلفيق ملف التعامل مع إسرائيل للممثل #زياد_عيتاني وقرصنة مواقع واختلاق جرائم غير موجودة".

وأضاف المصدر أن القاضي وافق في المقابل على طلب فريق الدفاع عن الحاج إخلاء سبيلها بموجب سند إقامة على أن تمثل أمام جلسات المحكمة العسكرية، علما أنها موقوفة منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وكان توقيف الممثل زياد عيتاني على يد جهاز أمن الدولة بشبهة التعامل مع إسرائيل في تشرين الثاني/نوفبمر الماضي، أثار صدمة في #لبنان.

وكانت الصدمة الثانية حين أعلن عن توقيف الضابطة رفيعة المستوى في آذار/مارس بتهمة تلفيق التهمة لعيتاني بالاستعانة بقرصان معلوماتية.

وأفاد مصدر مطلّع على التحقيق حينها لوكالة "فرانس برس" أن سوزان الحاج "أقدمت على ذلك انتقاماً من عيتاني"، لاعتبارها أنه ساهم في تسليط الضوء على إشارة إعجاب ("لايك") لها بمنشور على "فيسبوك" سخر من قرار السعودية السماح للنساء بقيادة السيارات، ما تسبّب بإحراجها ونقلها من منصبها.