هجوم صاروخي من غزة على مواقع إسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار من أي هجوم صاروخي وشيك محتمل دوت في جنوب #إسرائيل قرب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت أي صواريخ سقطت على إسرائيل. وقال الجيش في بيان "يجري بحث التفاصيل".



وتم إطلاق صفارات الإنذار في بعض المستوطنات القريبة من حدود قطاع غزة، وسُمع دوي انفجارات في تلك المنطقة.



وقال مراسل "الحدث" إن قذيفتي هاون سقطتا في محيط موقع عسكري إسرائيلي على حدود #قطاع_غزة.



كذلك، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان المستوطنات الجنوبية دخول الملاجئ.



ونوّه مصدر إلى أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على أهداف في #غزة بعد الانفجارات.



وتابع المصدر أنه تم رصد رشقات صاروخية وقذائف هاون أطلقت من غزة، اعترض بعضها بواسطة منظومة القبة الحديدية، فيما سقطت صواريخ في مناطق مفتوحة ولم ينتج عنها إصابات.



وقصف جيش الاحتلال براً وجواً مواقع في شرق قطاع غزة بما يقارب 25 صاروخا وقذيفة.