محمد بن زايد يلتقي بوتين في روسيا غداً

أعلن الكرملين في بيان، الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، سيجتمع مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، غداً الجمعة.



وأشار البيان إلى أن ولي عهد أبوظبي سيصل إلى روسيا الجمعة.



ومن المقرر أن يبحث الجانبان سبل توسيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية وقطاع الاستثمار، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.



وسبق وزار الشيخ محمد بن زايد روسيا، حيث تركزت مباحثاته مع بوتين على التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.