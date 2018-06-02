الأردن.. 78 نائبا يرفضون مشروع قانون ضريبة الدخل

يجتمع رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة اليوم برئيس مجلس النقباء علي العبوس لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي.

وسيعقد مجلس النقباء اجتماعا لتقييم نتائج اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة في اعقاب تلويحه بان كافةَ خيارات التصعيد مطروحة في حال لم تسحب الحكومةُ قراراتها.

وقال نقيب المحامين الأردنيين قال إن مجلسَ النقباء قرر تعليقَ كافة الفعاليات الاحتجاجية بعد مذكرة نيابية تعهد موقعوها برد القانون المعدل لضريبة الدخل الى الحكومة.

وأعلن 78 عضواً في مجلس النواب رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل، وقالوا إنه غير صالح شكلا ومضمونا.

وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اوعز الى الحكومة بتجميد زيادة الاسعار على المحروقات والكهرباء التي اقرتها خلال شهر رمضان، والتي تبلغ تكلفتها على خزينة الدولة نحو 22 مليون دولار شهرياً.

وهي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الاساسية والكهرباء منذ بداية العام.

ويشهد الاردن منذ الاربعاء احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وارسلته للبرلمان للتصويت عليه.

واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب الأردن بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

