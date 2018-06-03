ملك الأردن يدعو الحكومة ومجلس الأمة لحوار وطني شامل

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.



ودعا الملك الأردني الحكومة ومجلس الأمة إلى قيادة حوار وطني شامل وعقلاني للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، وأكد أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة.

هذا وتجددت الاحتجاجات مساء السبت في #الأردن ، لليوم الرابع على التوالي، ضد قانون الضريبة المثير للجدل.

وأفاد مراسل العربية في عمان أن الاحتجاجات تجددت في عدد من المحافظات الأردنية، وفي #عمان ، حيث عمد المحتجون إلى قطع بعض الطرق، في حين منعتهم القوى الأمنية المنتشرة من الوصول إلى الدوار الرابع، حيث يقع مقر رئاسة الوزراء.

إلى ذلك، أكدت القوى الأمنية على ضرورة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، كما أكد المحتجون بدورهم على "سلمية" تحركاتهم وتظاهراتهم، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

يذكر أن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي كان رفض السبت سحب مشروع قانون إصلاح الضرائب الذي يدعمه صندوق النقد الدولي والذي أثار الاحتجاجات في عدد من المناطق في الأردن، بسبب رفع الأسعار. وقال إن تقرير مصيره يعود إلى البرلمان.

وقال للصحفيين بعد اجتماع مع رؤساء اتحادات عمالية ونواب في البرلمان "إرسال مسودة قانون الضريبة لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب أو يوافق على جزء منه أو أن يوافق حتى على مادته فالمجلس سيد نفسه".