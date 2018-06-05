طهران تتحدى واشنطن وتعلن زيادة إنتاج اليورانيوم

كشف المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي #خامنئي، الاثنين، أنه أمر باستعدادات لزيادة تخصيب #اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، متعهداً بعدم فرض قيود على برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

من جهته، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، لوكالة أنباء الطلبة، إن طهران ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء ببدء عملية لزيادة قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم.

وتابع كمالوندي: "ستعلن إيران في رسالة ستسلم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عملية زيادة القدرة على إنتاج...سادس فلوريد اليورانيوم...ستبدأ الثلاثاء".

كما أفاد بأن #إيران لديها القدرة على الإسراع بإنتاج أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وأضاف: "خامنئي قصد أنه يجب الإسراع بعملية ما... مرتبطة بقدرتنا في المجال النووي... إذا لزم الأمر".

يشار إلى أن سادس فلوريد اليورانيوم هو المادة الخام المستعملة في أجهزة الطرد المركزي.

ويقضي الاتفاق مع #الولايات_المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين بأن تحد إيران من قدرتها على تخصيب اليورانيوم لإقناع تلك القوى بأنها لن تتمكن من تطوير قنابل نووية.

في المقابل، حصلت إيران على إعفاء من العقوبات، والتي ألغي معظمها في كانون الثاني/يناير 2016.

ويسمح الاتفاق لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم حتى 3.67%، وهي نسبة تقل كثيراً عن عتبة الـ90% اللازمة لصنع أسلحة. وكانت طهران قبل الاتفاق تخصب اليورانيوم لدرجة نقاء تبلغ 20%.