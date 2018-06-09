اجتماع رباعي غداً في مكة لبحث سبل دعم الأردن

دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع رباعي الأحد في مكة المكرمة يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.



وأجرى الملك سلمان اتصالات مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا من الديوان الملكي جاء فيه: "في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها فقد تابع - أيده الله - الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق وأجرى اتصالات مع إخوانه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة يوم الأحد القادم 26 / 9 / 1439هـ لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".