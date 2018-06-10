الجبير عن الأردن: مبادرة تؤكد حرصنا على استقرار الأشقاء

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لدعم #الأردن تؤكد حرص المملكة على استقرار أشقائها.

وعبر حسابه على موقع "تويتر" غرد #الجبير قائلاً إن "مبادرة خادم الحرمين الشريفين في دعم الأردن الشقيق وتواصله مع قادة دولة الإمارات ودولة الكويت لعقد اجتماع دعم الأردن بمكة المكرمة ليتجاوز هذا البلد العزيز أزمته، تؤكد سعي المملكة المتواصل لتنعم الدول العربية وشعوبها بالاستقرار والتنمية".

بدوره، ثمّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جهود خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز بشأن الأردن.

وقال #السيسي إنه "ممتن كثيراً" لمبادرة الملك سلمان بن عبد العزيز للاجتماع بكلٍ من الأمير صباح الأحمد أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي لدعم الأردن، وبحضور الملك عبد الله بن الحسين.

وأضاف الرئيس المصر: "أقدّر جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الحثيثة لتعزيز التضامن العربي ودعم المواقف العربية على كافة الأصعدة"، متمنياً له السداد والتوفيق "فيما يصبو إليه من دعم استقرار الأردن الشقيق".

كما توجه السيسي "بتحية تقدير واعتزاز" للملك عبد الله بن الحسين "على جهوده الرامية لحفظ الأمن والاستقرار بالأردن"