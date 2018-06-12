قمة ترمب كيم.. مصافحة تاريخية وابتسامات و"تفاؤل"

انطلقت، الثلاثاء، القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب والزعيم الكوري الشمالي #كيم_يونغ_أون في سنغافورة.

وتقدم الزعيمان إلى طرفي المنصة المعدة، وتصافحا أمام الكاميرات، وتبادلا حوارا باسما لعدة ثوان، وربت ترمب على كتف كيم، ثم سارا معا على السجادة الحمراء وهما يتبادلان الأحاديث، في طريقهما إلى غرفة اجتماعات.

وستكون القمة، وهي الأولى بين زعيمين للدولتين، على الأرجح لحظة حاسمة في مشوارهما.

وفي كلمة مقتضبة في قاعة، جلس الرجلان لدقائق من أجل التقاط الصور، وعبّر الرئيس الأميركي عن قناعته بأن تجمعه "علاقة رائعة" بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، وذلك بعد دقائق من مصافحة تاريخية بينهما في سنغافورة. وقال ترمب وقد جلس إلى جوار الزعيم الكوري الشمالي في مشهد لم يكن أحد ليتخيله قبل أشهر خلت، "سنقيم علاقة رائعة".

في المقابل، قال كيم يونغ أون إن البلدين تجاوزا عقبات كثيرة من أجل أن يرى النور هذا اللقاء غير المسبوق على الاطلاق.

وأضاف كيم مخاطبا تامب "سعيد بلقائكم سيدي الرئيس. الطريق للوصول الى هنا لم يكن سهلا. الاحكام المسبقة القديمة والعادات العتيقة شكلت عقبات كثيرة ولكننا تجاوزناها كلها من أجل ان نلتقي اليوم هنا".

فما كان من ترمب إلا أن أكد ذلك قائلاً:" هذا صحيح".

يذكر أنه لم يكن متصورا في العام الماضي عقد القمة عندما تأجج التوتر في المنطقة بسبب برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية بعدما سارعت لتحقيق هدفها تطوير صاروخي نووي قادر على إصابة الولايات المتحدة.



وبالنسبة لترمب فإن إبرام اتفاق ينهي التهديد النووي لكوريا الشمالية من خلال نهجه تجاه كيم، في تحد لأساليب المؤسسة الأمنية الأمريكية في التعامل مع كوريا الشمالية، سيمثل نجاحا لم يسبقه إليه أي رئيس أمريكي.



أما بالنسبة لكيم، الذي يمثل الجيل الثالث من السلالة الحاكمة في كوريا الشمالية، فإن القمة تمنحه هو وبلده المعزول منذ فترة طويلة الشرعية الدولية التي كان يحلم بها أبوه وجده.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات اقتصادية بسبب برامجها النووية والصاروخية منذ أن أجرت أولى تجاربها النووية في عام 2006.





