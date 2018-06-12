لحظة تاريخية بين ترمب وكيم.. ماذا قال الرجلان؟

شدت أنظار العالم برمته الثلاثاء إلى اللقاء التاريخي الذي عقد بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون في #سنغافورة .

وبعد أن وصل الرجلان إلى جزيرة سانتوسا، وإلى الفندق حيث ستعقد #قمة_ترمب_كيم ، تصافحا مبتسمين.

وتوجها إلى الداخل، حيث جلسا لبرهة في قاعة من أجل التقاط الصور.



وفي كلمة مقتضبة الرئيس الأميركي عن قناعته بأن تجمعه "علاقة رائعة" بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، وذلك بعد دقائق من مصافحة تاريخية بينهما في سنغافورة. وقال ترمب وقد جلس إلى جوار الزعيم الكوري الشمالي في مشهد لم يكن أحد ليتخيله قبل أشهر خلت، "سنقيم علاقة رائعة".

في المقابل، قال كيم يونغ أون إن البلدين تجاوزا عقبات كثيرة من أجل أن يرى النور هذا اللقاء غير المسبوق على الاطلاق.

وأضاف كيم مخاطبا ترمب "سعيد بلقائكم سيدي الرئيس. الطريق للوصول الى هنا لم يكن سهلا. الاحكام المسبقة القديمة والعادات العتيقة شكلت عقبات كثيرة ولكننا تجاوزناها كلها من أجل ان نلتقي اليوم هنا".

فما كان من ترمب إلا أن أكد ذلك قائلاً:" هذا صحيح".

بعدها توجه الرجلان إلى قاعة داخلية لعقد اجتماع مغلق، ومناقشة القضايا العالقة بين البلدين.

