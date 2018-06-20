إحباط مخطط داعشي لاغتيال رئيسة وزراء بريطانيا

أحبطت السلطات البريطانية مخطط داعشي لتنفيذ هجوم انتحاري يستهدف رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي بمقرها في داونينغ ستريت بلندن، بحسب ما ذكرت صحيفة اندبندنت المحلية.



وذكرت الصحيفة أن أحد أنصار تنظيم داعش، ويدعى نعيم الرحمن زكريا ويبلغ من العمر عشرين عاما كان ينوي قطع رأس رئيسة الحكومة بسكين، في حال تمكنه من الوصول إليها.



وخطط زكريا لتفجير عبوة ناسفة عند مدخل مقر رئيسة الوزراء، ومن ثم تحييد الحرس عن طريق استخدام بخاخ رذاذ الفلفل والتسلل إلى المبنى، بحسب المصدر نفسه.



وأشار تقرير للشرطة الأوروبية أن مستوى التهديد بلغ حدا "مرتفعا جدا" بعد توقعات بوقوع هجمات إرهابية في اوروبا بعد تضاعف عددها في 2017 محذرا من أن خطر شن داعش لهجمات اقل تطورا لا يزال مرتفعا للغاية



من جانبها حذرت ألمانيا من احتمال شن متطرفين هجمات باستخدام مواد سامة داخل البلاد في أي وقت.



جاء التحذير بعد القبض على تونسي عمره 29 عاما في مدينة كولونيا للاشتباه في تخطيطه لهجوم وتصنيع "سلاح بيولوجي" باستخدام مادة الرايسين.