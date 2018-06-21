واشنطن تدين بشدة هجمات على موانئ نفطية ليبية

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن #الولايات_المتحدة أدانت بشدة، الأربعاء، هجمات على موانئ نفطية ليبية شنتها في الآونة الأخيرة مجموعة مسلحة موالية لإبراهيم الجضران، ودعت "كل الأطراف المسلحة" للانسحاب فورا من المنشآت النفطية.

وأضافت الوزارة في بيان: "ترى الولايات المتحدة أنه ينبغي أن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط وتحت إشراف #حكومة_الوفاق الوطني وحدها".

وفجر الخميس، هاجم مسلحون يقودهم قائد جهاز حرس المنشآت النفطية السابق، الجضران، منطقة الهلال النفطي، قبل أن يعلن سيطرته على ميناءي السدرة وراس لانوف، بعد تراجع قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وسيطرت قوات الجضران على بلدتي ابن جواد وهراوة المجاورتين، في ظل حشد لقوات حفتر بميناء البريقة ومدينة أجدابيا (شمال)، لاستعادة المناطق التي خسرتها.

ولاقى هجوم قوات الجضران على منطقة الهلال النفطي، إدانات محلية ودولية واسعة، بينما توعد رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، المهاجمين بالعقاب القانوني.