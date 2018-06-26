قرقاش: التكلفة لمغامرات طهران بالعالم العربي باهظة

عتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في #الإمارات، أنور قرقاش الثلاثاء أن الحراك الشعبي المتجدد الذي تشهده إيران أسبابه التكلفة الفاحشة للتدخل في الشأن العربي.

وأكد في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر أن إعادة ترتيب طهران لأولوياتها لصالح الدخل، ومصالح مواطنيها وانسحابها من الملفات العربية خير لها وللعرب.

إلى ذلك، اعتبر أن التكلفة السياسية والمالية لمغامرات طهران في العالم العربي باهظة، والمواطن الإيراني يعبر عن ذلك باحتجاجه المعيشي اليومي.

كما شدد على أن عودة طهران إلى علاقات تحترم السيادة وتنسحب من الشأن العربي يمثل الخيار الأمثل لإيران والمنطقة.

وقال: "لا بد للقوى والميليشيات الطائفية والتي تدور في الفلك الإيراني أن تراقب تطور المشهد، مستقبلها أن تتكيف مع إعادة المراجعة التي ستشهدها إيران، إن عاجلا أم آجلا، فتكلفة المغامرات الخارجية أصبحت أولوية لا يمكن تجاهلها".