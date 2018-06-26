كيف يحرّف الإعلام الأميركي الحقائق؟

لطالما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعلام في الولايات المتحدة بالكذب وتحريف الحقائق، والازدواجية في التعامل معه مقارنة مع سلفه باراك أوباما أو الديمقراطيين بشكل عام.

ولعل أبرز مثال على ذلك، الجدل الحالي بشأن التغطية الإعلامية للهجرة غير الشرعية، الذي أصبح مثالا آخر يستخدمه ترمب لتحفيز مؤيديه.

ففي إحدى تغريداته الكثيرة، انتقد ترمب ما وصفه بالإعلام الكاذب، وادعى أن الإعلام غير من تغطيته لسياسات الهجرة نفسها التي اتبعتها إدارة أوباما من قبل، قائلا إن إدارته أكثر فاعلية ومعتقلاتها أنظف.

كما يشير مؤيدو ترمب أيضا إلى أخطاء إعلامية (البعض يقول إنها هفوات والآخر يعتقد أنها عن قصد) أثرت على الجدل.

ولا شك أن المثال الواضح على ذلك الصورة المؤثرة لفتاة من هندوراس تبكي بينما يفتش حراس الحدود والدتها، والتي وضعت على غلاف مجلة تايم وأصبحت أيقونة لسياسة فصل العائلات، وقد تبين فيما بعد أن الموضوع غير دقيق.

إذ إن الفتاة لم تفصل عن والدتها، بل اعتقلا معا. أما صورة الطفل الذي يبكي من وراء السياج، التي جرى تداولها عبر تويتر فهي صورة أخذت من تظاهرة ضد سياسة اعتقال المهاجرين، وليست من مركز احتجاز.

لكن كل هذا الجدل الإعلامي لا يغير من الواقع شيئا وهو أن 2500 طفل فصلوا عن آبائهم أثناء محاولاتهم دخول الولايات المتحدة بشكل غير شرعي خلال الشهرين الماضيين، وأن إدارة ترمب هي الوحيدة التي قررت تطبيق هذه السياسة.

