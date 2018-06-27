المغرب.. السجن 20 عاماً للزفزافي و3 آخرين بـ"الحسيمة"

أصدرت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء، أحكاما ضد شباب الاحتجاجات الاجتماعية، في مدينة الحسيمة في شمال المغرب.

وأدانت المحكمة بـ 20 عاما ناصر الزفزافي، الرجل الأول في الحراك الاجتماعي لمدينة الحسيمة، الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

كما أصدرت نفس المحكمة حكما بـ 20 سنة، ضد نبيل أحمجيق، ثاني الوجوه البارزة في الترتيب، في الحركة الاحتجاجية الاجتماعية.

هذا وتأتي الأحكام في أعقاب مرور أكثر من عام، على اعتقال أبرز نشطاء الحراك الاجتماعي لمدينة الحسيمة المغربية.

وتوزعت باقي الأحكام بين 20 وسنة واحدة، على المعتقلين من شباب مدينة الحسيمة.

وعاشت مدينة الحسيمة، لقرابة سنة كاملة، ما بين خريف 2016 وصيف 2017، على احتجاجات اجتماعية، طالبت بالشغل وبمستشفى للسرطان وبفك العزلة الجغرافية.

وتفجرت الاحتجاجات الاجتماعية، في مدينة الحسيمة، في أعقاب وفاة بائع للسمك، مهروسا في شاحنة للنفايات، في أكتوبر 2016.

ومن بين التهم التي وجهتها المحكمة لناصر الزفزافي، الوجه الأبرز في الاحتجاجات الاجتماعية، في مدينة الحسيمة؛ المس بالسلامة الداخلية للمملكة المغربية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات مالية، وتمويل نشاط من شأنه المساس بوحدة المملكة المغربية.

واتهمت النيابة العامة المغربية، وفق القانون الجنائي، ناصر الزفزافي بزعزعة ولاء المواطنين المغاربة للدولة المغربية.

وجاءت الإدانات القضائية ضد شباب مدينة الحسيمة، في أعقاب 92 جلسة من المحاكمات.