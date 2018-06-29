أميركا.. قتلى بإطلاق نار داخل صحيفة بأنابوليس

سقط خمسة قتلى على الأقل والعديد من الجرحى إثر إطلاق نار، الخميس، في صحيفة "كابيتال غازيت" بأنابوليس عاصمة ولاية ماريلاند في شرق واشنطن، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.



وأشارت الشرطة إلى أن مطلق النار هو شخص أبيض البشرة بالغ، مؤكدة أنه رهن الاحتجاز.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة المحلية، اللفتنانت ريان فراشور: "نعرف أنه كان رجلاً أبيض بالغاً والسلاح المستخدم هو بندقية".



وكتب فيل ديفيز، الصحافي في "كابيتال غازيت"، على تويتر، إن "مسلحاً أطلق النار في مكان عملي وقتل العديد من الأشخاص"، مشيراً إلى أن المهاجم "أطلق النار عبر الباب الزجاجي للمكتب (...) على العديد من الموظفين".

وقالت الوكالة المكلفة ضبط الأسلحة النارية على تويتر إنها "تدخلت إثر إطلاق نار في صحيفة كابيتال غازيت في أنابوليس".

كما أكد الشرطي ريان فراشور أن هناك العديد من الجرحى، مرجحاً أن حصيلة الضحايا لن تكون كبيرة.

من جانبها، ذكرت مجموعة "بالتيمور صن"، التي تملك "كابيتال غازيت" منذ العام 2014، أن إطلاق النار بدأ الساعة 14.40 بالتوقيت المحلي (18.40 بتوقيت غرينتش).

وكتب الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، في تغريدة، أنه "تم إبلاغي بإطلاق النار في كابيتال غازيت في أنابوليس بولاية ماريلاند وأفكاري وصلواتي مع الضحايا وأسرهم، وشكراً للمسعفين الموجودين الآن على الأرض".

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018

وفي نيويورك، قال متحدث باسم الشرطة إن شرطيين انتشروا في وسائل الإعلام الرئيسية بالمدينة في إجراء احترازي.