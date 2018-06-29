دول الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق بشأن "الهجرة"

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن زعماء #الاتحاد_الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن #الهجرة إثر محادثات استمرت طيلة الليلة الماضية.

وأشار توسك إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على بيان للقمة، يسعى البيان لتعزيز سياسة الاتحاد بخصوص عدد من القضايا أبرزها قضية المهاجرين.

وتوصل زعماء الاتحاد إلى اتفاق يتم بموجبه تقاسم اللاجئين بين الدول الأعضاء على أساس طوعي، إضافة إلى تجهيز مراكز تتم إدارتها على الأراضي الأوروبية من أجل تنظيم أفضل لاستقبال المهاجرين.

من جانبه، رحب رئيس وزراء إيطاليا بالاتفاق، ولمّح إلى أن بلاده لن تواجه وحدها أزمة اللجوء.

يذكر أن إيطاليا أعاقت في وقت سابق التوصل إلى أي اتفاق خلال القمة ما لم ينفذ الشركاء الأوروبيون مطالبها بشأن الهجرة.

وأشاد رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي الجمعة، أمام صحافيين بأنّ الاتفاق ينص على أن تكون "أوروبا أكثر مسؤولية وتكافلاً"، مضيفاً أن "المحادثات كانت طويلة، لكننا راضون".

فرنسا "سعيدة" بالاتفاق

من جهته، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بالاتفاق بشأن ملف الهجرة. وقال ماكرون في ختام قمة بروكسل إن هذا الاتفاق هو "ثمرة عمل مشترك، والتعاون الأوروبي هو الذي انتصر على خيار عدم الاتفاق وعلى قرارات قومية ما كانت لتُعطي ثمارا أو تستمر".

ميركل: هناك خلافات

في المقابل، أقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باستمرار وجود خلافات عميقة بين الدول الأعضاء بشأن الهجرة على الرغم من اتفاق الاتحاد الأوروبي على نص مشترك بشأنها.

وقالت ميركل "إجمالا وبعد نقاش مكثف حول الموضوع الأكثر تحديا للاتحاد الأوروبي وهو الهجرة فقد توصلنا إلى اتفاق مشترك وهذه دلالة طيبة".

لكنها أضافت "ما زال أمامنا الكثير من العمل لتقريب وجهات النظر المختلفة".