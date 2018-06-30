التحالف: إحباط محاولة هجوم للحوثيين بزوارق في البحر الأحمر

أعلن التحالف لدعم الشرعية في اليمن، السبت، عن إحباط محاولة هجوم وشيك من ميليشيات الحوثي بزوارق صيد مدنية بالبحر الأحمر.



وأضاف التحالف في بيان له أنه تم الاستيلاء على القوارب المعادية وحمولتها من "آر بي جي" والصواريخ المحمولة.



هذا وأكد التحالف على منح تصريح لسفينة تحمل المشتقات النفطية لميناء الحديدة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.



فيما تنتظر 6 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، و8 سفن أخرى تنتظر الدخول.



وذكرت قوات التحالف أن سفينة توجد بميناء #الصليف وسفينة أخرى ما زالتا تنتظران دخول الميناء.



وكانت قوات #التحالف أعلنت، الجمعة، أن السفينة Great K دخلت ميناء الحديدة بعد تعطيلها لمدة 68 يوماً من جانب الميليشيات الحوثية.



وأضافت أن الميليشيات الحوثية عطلت دخول السفينة Volante إلى ميناء الحديده لأكثر من 39 يوماً.

