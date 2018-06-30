العمل المالي تطالب طهران بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

أمهلت هيئة دولية لمراقبة عمليات غسل الأموال طهران حتى أكتوبر المقبل لاستكمال إصلاحات قانونية تتماشى مع المعايير العالمية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.



وأعلنت مجموعة العمل المالي أنها تشعر بخيبة أمل بسبب تقاعس إيران عن تنفيذ خطة عملها لمعالجة أوجه القصور الكبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



الهيئة وبعد اجتماع في باريس توقعت أن تسير إيران سريعا وبشكل عاجل على مسار الإصلاح لضمان معالجتها لجميع البنود المتبقية في خطة عملها، كذلك تنتظر من طهران سن تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وطالبت مجموعة العمل المالي، إيران الامتثال الكامل للمعايير الدولية بحلول أكتوبر هذا العام وإلا ستقرر الإجراءات المناسبة واللازمة.



ويأتي تقرير مجموعة العمل المالي مضيفا أزمة جديدة إلى الوضع الاقتصادي السيء في إيران نتيجة العقوبات بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني وفريق عمله أعلنا سابقا العمل لتطبيق المعايير الموضوعة على أمل رفع طهران من قائمة سوداء تدفع مستثمرين أجانب إلى عدم التعامل معها.