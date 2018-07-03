بعد تكرار حوادث غرق المهاجرين.. 12 زورقاً من إيطاليا لليبيا

قررت الحكومة الايطالية مساء الاثنين تقديم 12 زورقا سريعاً إلى خفر السواحل الليبيين لمساعدتهم في التصدي بشكل أفضل لمحاولات المهاجرين الوصول الى ايطاليا عبر السواحل الليبية.

وجاء في بيان رسمي إيطالي ان هذا التدبير الذي أقره مجلس الوزراء على شكل مرسوم-قانون مساء الاثنين، "يهدف الى تعزيز القدرة العملانية لخفر السواحل الليبيين" في التصدي لتهريب المهاجرين.

وأضاف البيان أن مرسوم القانون "يعطي الاولوية لضرورة التصدي للإتجار بالكائنات البشرية، والحفاظ على الحياة البشرية في البحر واحتواء ضغط الهجرة".

وستهتم الحكومة الإيطالية بصيانة هذه الزوارق الإثني عشر خلال السنة الجارية، وبتدريب القوات الليبية.

وأعلنت وزارة النقل والبنى التحتية الإيطالية أن التكلفة الاجمالية لهذه المساعدة تناهز 2،5 مليون يورو.

ونقل البيان عن الوزير دانيلو تونينيلي قوله "ندرك ان هذا لا يكفي، ومن الضروري العمل على استدامة هذا البرنامج، وتعزيز دولة القانون وحماية كرامة الأشخاص على أراضي الدولة الليبية الناشئة

وكان خفر السواحل أعلن الاثنين عن حادث غرق جديد اعتبر خلاله 63 مهاجرا في عداد المفقودين، ليرتفع اجمالي المفقودين منذ الجمعة الى 170 شخصا.