بلسان سفيرها في غزة .. قطر تتوسط بين حماس وإسرائيل

كشف رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمارِ #غزة ، السفير محمد العمادي عن مباحثات تجري بين #حماس و#إسرائيل بجهود قطرية من أجل تحسين الأوضاع في القطاع



في المقابل، قال نائب رئيسِ حركة فتح، محمود العالول، إن مواقف السلطة الفلسطينية بشأنِ صفقة أو تسوية ما تجري سواء في غزة أو غيرها، لن تُبنى على تصريح أو إعلان من رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمارِ غزة.



كما حذر العالول الاثنين من الانسياقِ وراء هذه الحلول التي من شأنها تمزيق الفلسطينيين و فصل غزة، مراهناً على الأصوات الوطنية داخل حماس لرفض هذه التسوية.



وقال نائب رئيس حركة فتح :" لن تكون ردود فعلنا لها علاقة بما قاله سفير، نحن حريصون على وحدة الدم الفلسطيني، حتى لو كان هناك شيء ما، أنا أثق أن حماس يها مناضلين حتى لو انحرف البعض، و لكن بها مناضلين لا يمكن أن يقبلوا بذلك".



وتخشى منظمة التحرير أن تنفرد الولايات المتحدة بمساعدة أطراف عربية بقطاع غزة ، مستغلة الحاجة الانسانية الماسة فيها، وأنْ يكون تحسين ظروف الناسِ هناك، مقابل تثبيت حكم حماس، و تهميش ملفات أساسية في الصراع مثل القدس و للاجئين و أراضي الضفة الغربية.

