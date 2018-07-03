ترمب: محادثاتنا مع كوريا الشمالية "تجري بشكل جيد"

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الثلاثاء ان المحادثات مع كوريا الشمالية "تجري بشكل جيد"، قبل زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو خلال الأسبوع الجاري للبحث في نزع السلاح النووي.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "أجرينا الكثير من المحادثات مع كوريا الشمالية -- كل شيء يجري بشكل جيد! في الوقت نفسه لا صواريخ ولا تجارب نووية منذ ثمانية أشهر. كل آسيا سعيدة. وحده الحزب المعارض الذي يضم (مصادر) الأخبار الكاذبة يشكو. لو لم أكن هنا، لكنا نخوض حربا مع كوريا الشمالية الآن".

يذكر أن البيت الأبيض، كان أعلن الاثنين، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيغادر إلى #كوريا_الشمالية يوم الخميس لإجراء محادثات مع زعيمها كيم يونغ أون بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحافي "بهدف مواصلة العمل المستمر والمهم بخصوص نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، سيغادر الوزير بومبيو إلى كوريا الشمالية في الخامس من يوليو للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي وفريقه".

وكان الرئيس الأميركي، قد وصف الجمعة، الترسانة النووية الكورية الشمالية بأنها "تهديد استثنائي وغير عادي"، وذلك كي يُبرر استمرار فرض عقوبات على #بيونغ_يانغ بعد 10 أيام فقط من لقائه التاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون.

وبعد قمة سنغافورة، التي جمعته بكيم في الثاني عشر من حزيران/يونيو الحالي، قال ترمب، لدى عودته إلى واشنطن، إنه "لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية"، غير أن بياناً رئاسياً تم إرساله إلى الكونغرس الجمعة جاء بلهجة مختلفة تماماً، وأوضح السبب الذي سيجعل واشنطن تبقي العقوبات الاقتصادية الصارمة على بيونغ يانغ.