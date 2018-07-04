فلسطين: اقتطاع إسرائيل مبالغ من الموازنة "إعلان حرب"

وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الثلاثاء قرار اسرائيل باقتطاع مبالغ موازية لمخصصات أسر المعتقلين في سجونها، من أموال الضريبة الفلسطينية، بمثابة "إعلان حرب" على الشعب الفلسطيني.

وشدد أبو ردينة، في بيان أصدره الثلاثاء على رفض الرئاسة القاطع لهذا القانون، واصفا إياه بأنه "يمس بأسس العلاقة (بين رام الله وتل أبيب) منذ إبرام اتفاق أوسلو (عام 1993) وحتى الآن". وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر هذا الموضوع من الخطوط الحمراء، والقانون الجديد بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، متوعدا الحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرارات هامة لمواجهة هذا القرار "الجائر والخطير".

كما قال إن "المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الأصعدة ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الأمن الدولي".

وذكر المتحدث أن قرار الكنيست يتطلب موقفا صلبا من الشعب الفلسطيني والعرب والمجتمع الدولي، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ستبحث خلال اجتماعاتها القادمة "اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات الحالية، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال".

وفي ختام البيان، طالب أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية بمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى "طريق خطير ومسدود".

وكان الكنيست الاسرائيلي صادق على قانون يعاقب السلطة الفلسطينية ماليا بسبب دفعها رواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأسرهم وأسر الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية.

يذكر أن 130 مليون دولار قيمة عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين

