فيديو جديد لأطفال الكهف بتايلاند.. "تحية وتطمين"

أكدت البحرية التايلاندية أن الأطفال الإثني عشر ومدربهم لكرة القدم الذين عثر عليهم سالمين بعدما علقوا لتسعة أيام في مغارة، "في صحة جيدة"، على ما ظهر في تسجيل مصور ثان لهم الأربعاء.

وأكدت البحرية أن الأطفال جميعا "خضعوا للفحص على يد طبيب عسكري بعدما تناولوا الطعام"، من دون تحديد الموعد النهائي لإجلائهم وهي عملية معقدة لكونها تتطلب الغوص لفترات طويلة.

وفي هذا التسجيل الذي صور الثلاثاء، يظهر 11 طفلا يلقون التحية ثم يعرّفون بأسمائهم ثم يقولون "أنا بصحة جيدة".

ولم توضح البحرية سبب عدم ظهور الطفل الثاني عشر والمدرب البالغ 25 عاما في الفيديو.

وقد بدأ تدريبهم على الغوص، فيما بعث التأكيد على أنهم بصحة جيدة الأمل في إجلائهم سريعاً.

غير أن العملية معقدة، وقد أكد المسعفون رغبتهم في عدم الاستعجال بسبب وعورة مسار العودة الممتد على كيلومترات عدة والذي يتطلب الغوص لفترات طويلة تحت الماء.



وقد عثر غواصون بريطانيون في وقت متأخر الاثنين على الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 11 عاما و16 إضافة إلى مدربهم، في حالة وهن شديد على عمق أكثر من أربعة كيلوترات داخل المغارة.

