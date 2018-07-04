واشنطن تقترب من وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

كشف مسؤولون أميركيون أن ملف #الحرس_الثوري_الإيراني وتصنيفه على قائمة المنظمات الإرهابية مطروح على طاولة وزارة الخارجية الأميركية والإدارة في #البيت_الأبيض وفق ما نقلت شبكة CNN .



وكشف مسؤولون أميركيون لشبكة (سي إن إن) أن ملف الحرس الثوري مطروح على طاولة الإدارة الأميركية، وأنها تناقشه في الوقت الحالي.



ويؤيد وزير الخارجية مايك بومبيو، تصنيف الحرس الثوري على قائمة الإرهاب وفق سي إن إن.



هذه الأخيرة لفتت إلى أن خطوة إدراج الحرس الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية مطروحة منذ أشهر وتدرس بشكل مكثف كجزء من التصعيد في استراتيجية واشنطن تجاه طهران.



القرار سيتيح للبيت الأبيض فرصة تجميد الأصول التابعة للحرس الثوري وفرض حظر سفر إلى جانب عقوبات جنائية بالتوازي مع العقوبات الاقتصادية المفروضة حاليا.



قانون المنظمات الإرهابية الأجنبية شرع عام 1996 وطبق على تنظيمات متطرفة مثل القاعدة وداعش.



وكانت واشنطن تراجعت مرات عدة عن وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رغم أن وزارة الخزانة سلطت على مسؤولين فيه عقوبات مالية.



مسؤولون عسكريون يخشون أن يؤدي القرار إلى رعاية إيران عمليات إرهابية ضد القوات الأميركية في العراق، وغيرها من مناطق يسيطر عليها الإيرانيون حسب ما نقلت سي إن إن.