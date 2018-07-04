"السيارات" تشعل حرباً بين أميركا وألمانيا.. وميركل تحذر

حذرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الأربعاء الرئيس دونالد ترمب من خطر "حرب" تجارية إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدها بفرض رسوم جمركية على وارداتها من السيارات الأجنبية.

وقالت ميركل أمام مجلس النواب في برلين إن الولايات المتحدة سببت في الأساس "نزاعا تجاريا" بعدما رفعت الرسوم الجمركية المفروضة على الفولاذ والألمنيوم.

وأضافت "تجري مناقشات أخطر تتناول هذه المرة مشروع فرض رسوم على واردات السيارات في الولايات المتحدة"، مؤكدة أنه "يجب بذل كل الجهود لنزع فتيل هذا النزاع قبل أن يصبح حربا حقيقية، لكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى الطرفين".

ويفترض أن يتوجه رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر إلى الولايات المتحدة قريبا لتقديم مقترحات في هذا الشأن.

يذكر أن المستشارة الالمانية ردت بتصريحاتها هذه على التهديدات الأخيرة التي أطلقها ترمب بفرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 20 بالمئة على واردات السيارات من الاتحاد الاوروبي.

يشار إلى أن صناعة السيارات تشكل قطاعا حيويا للاقتصاد الالماني وتؤمن 800 الف وظيفة في البلاد.

من جهة أخرى، رفضت ميركل انتقادات الرئيس الأميركي بشأن الفائض الألماني والأوروبي في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدة أنه غير مرتبط بالقطاع الصناعي. وقالت "اذا احتسبنا الخدمات بما فيها الخدمات الرقمية، يكون الميزان التجاري في هذه الحالة مختلفا تماما، بفائض أميركي مع أوروبا وليس العكس". وأضافت أن "احتساب البضائع وحدها بدون الخدمات لا يتماشى مع العصر".