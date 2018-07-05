البحرية الأميركية تضمن حرية الملاحة أمام تهديد إيران

قال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية اليوم الخميس إن البحرية الأميركية مستعدة لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة، وذلك بعدما هددت إيران بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز إذا حظرت واشنطن مبيعات النفط الإيراني.

وأضاف المتحدث بيل أوربن، وهو برتبة كابتن في البحرية، في رسالة لرويترز بالبريد الإلكتروني "الولايات المتحدة وشركاؤها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة. ومستعدون معا لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة حيثما يسمح القانون الدولي"، نقلا عن رويترز.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد الثلاثاء، خلال تصريحات له على هامش زيارته لسويسرا، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران.

من جهته، أشاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم #سليماني ، بتصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني حول تهديد صادرات نفط المنطقة إذا ما تم تطبيق العقوبات حول حظر صادرات النفط الإيراني.

وأكد سليماني في رسالة وجهها لروحاني، الأربعاء، على أن الحرس الثوري مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية، إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيرانية.