عاصفة إقالات تركية.. عزل 18 ألف موظف حكومي

انتهت الانتخابات التركية وبدأت عاصفة الرئيس رجب طيب #أردوغان بآلاف الإقالات العسكرية والمدنية.



وبدأت وعود أردوغان الانتخابية للشعب التركي بصدور مرسوم يقضي بتعزيز صلاحيات الرئيس إثر تحول البلاد للنظام الرئاسي.



ويقضي المرسوم الجديد بإقالة أكثر من 18 ألف موظف رسمي في #تركيا، بينهم العديد من عناصر قوات الأمن.



كما يشمل إقالة العديد من موظفي وزارة العدل والتعليم والداخلية، وأكثر من تسعة آلاف موظف من الشرطة، بحسب وسائل الإعلام التركية التي أفادت بأنه الأخير قبل رفع قانون الطوارئ غداَ.

كذلك تم إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية بموجب المرسوم الصادر اليوم.

وأكدت وسائل الإعلام التركية أن حالة الطوارئ سترفع غداً بعد أداء أردوغان اليمين إثر إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.