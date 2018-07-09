استقالة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

استقال وزير الخارجية البريطاني #بوريس_جونسون اليوم الاثنين بعد أيام من توصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.



واستقال أمس وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز.



وجاء في بيان صادر عن مكتب ماي وأرسل بالبريد الإلكتروني "قبلت رئيسة الوزراء بعد ظهر اليوم استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية. سيعلن قريبا عن اسم من سيخلفه. وتشكر رئيسة الوزراء بوريس على عمله".



وكان الوزير المكلف بملف #بريكست، ديفيد ديفيس، قدم أيضا استقالته من منصبه الأحد، في ما شكل ضربة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا #ماي، التي كانت تأمل بإطلاق يدها في مفاوضات خروج البلاد من #الاتحاد_الأوروبي.



وتأتي استقالة ديفيس بعد يومين من اجتماع بين ماي ووزرائها خلُص إلى الإعلان عن اتفاق حول الرغبة في الحفاظ على علاقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من التكتل.



وقد تم تعيين "دومينيك راب" وزيرا للبريكست بدلا من "ديفيد ديفيس" الذي استقال. المفارقة هنا، أن الاسترليني قد صمد أمام ضربة استقالة فريق البريكست بالحكومة البريطانية.