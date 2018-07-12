إسرائيل تستهدف مواقع للنظام السوري ردا على خرق لأجوائها

تصدت الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري، الأربعاء، لهجوم صاروخي إسرائيلي على مواقع لجيش النظام جنوب غربي #سوريا قرب هضبة #الجولان المحتلة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الطيران الإسرائيلي أطلق عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط جيش النظام في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بالقنيطرة واقتصرت الأضرار على الماديات.



من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي لاحقاً في تغريدة أنه ضرب "ثلاثة مواقع عسكرية في سوريا، رداً على تسلل طائرة بدون طيار إلى #إسرائيل من سوريا، تم اعتراضها" مضيفا أنه "يعمل بحزم ضد أي محاولة لإلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين وخرق السيادة الإسرائيلية".



وفي وقت سابق كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن "انفجارات هزت مناطق في ريف #القنيطرة الشمالي ومناطق أخرى في ريف القنيطرة بالقرب من حدود الجولان المحتل، ناجمة عن قصف يرجح أنه من القوات الإسرائيلية طال مناطق ومواقع لقوات النظام في ريف القنيطرة".



وتابع المرصد: "استهدفت الضربات الصاروخية منطقة قرص النفل القريبة من بلدة حضر في القطاع الشمالي من ريف القنيطرة، فيما استهدفت الضربات المتبقية مواقع لقوات النظام وحلفائها بالقرب من مدينة البعث وبلدة جبا"، مضيفاً أنه "لم ترد إلى الآن معلومات عن الخسائر البشرية جراء عملية الاستهداف هذه".



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت صاروخاً من طراز باتريوت على طائرة مسيرة قدمت من الأجواء السورية وأسقطتها، في حين دوت صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه "تم إطلاق صاروخ دفاع جوي من طراز باتريوت باتجاه طائرة مسيرة قادمة من سوريا اخترقت الحدود الإسرائيلية، وقد تم إسقاطها".



كذلك لفت البيان إلى أن صفارات الإنذار أطلقت في الجولان السوري المحتل، وطبريا، ومنطقة الأغوار الأردنية التي تقع جنوب غربي الجولان بالقرب من سوريا.



وأوضح أن الطائرة المسيرة "تسللت إلى الحدود الإسرائيلية، وأن نظم الدفاع الجوية حددت التهديد وتعقبته"، قبل أن يتم إسقاط الطائرة.



من جهته، أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، في وقت لاحق، أنها "طائرة مسيرة سورية غير مسلحة يبدو أنها كانت تقوم بمهمة استطلاعية لجمع معلومات".



وكانت القوات الإسرائيلية قد وضعت في حالة تأهب خلال الأسابيع الأخيرة بسبب القتال في جنوب سوريا المجاورة، ونبهت الأفرقاء إلى ضرورة احترام خطوط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.