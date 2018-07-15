مقتل فلسطينيين اثنين في غزة.. والسبب "مجهول"

أعلنت الشرطة في #غزة أنها تحقق في السبب وراء انفجار أودى بحياة رجل وابنه في القطاع الأحد.

ووقع الانفجار بعد ساعات قليلة من الإعلان عن وقف لإطلاق النار أنهى تفجراً في القتال بين #إسرائيل والفصائل في غزة، إلا أن الشرطة لم تشر إلى مسؤولية إسرائيل عن الحادث.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد أيمن البطنيجي، إن "وقوع انفجار في منزل غرب مدينة غزة، صباح اليوم الأحد، أدى لمقتل المواطن أحمد منصور حسان (35 عاماً)، ونجله الطفل لؤي أحمد حسان (13 عاماً)".



كما لفت البطنيجي إلى أن "الشرطة تفتح تحقيقاً لمعرفة أسباب الانفجار".

وقُتل فتيان فلسطينيان، في الخامسة عشرة والسادسة عشرة من عمرهما، وأصيب 15 شخصاً بجروح في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بعد ظهر السبت قطاع غزة، على غرار تلك التي سبقتها فجراً مواقع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وذلك غداة احتجاجات الجمعة على الحدود بين القطاع وإسرائيل والتي خلفت قتيلين وأكثر من 200 جريح في صفوف الفلسطينيين.