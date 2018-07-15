غزة.. قصف إسرائيلي قبل دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ

بعد ساعات من إعلان التوصل إلى وقف إطلاق النار بين #إسرائيل والفصائل في قطاع #غزة بوساطة مصرية، أفادت مصادر لـ"الحدث" بأن قوات الاحتلال استهدفت منصة إطلاق قذائف هاون من القطاع بحجة قصف مستوطنة إسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو، قد هدد بتوسيع رقعة الرد على حركة #حماس في قطاع غزة قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، قال نتنياهو إنه "بعد التشاور مع وزير الدفاع، ورئيس الأركان، قررنا اتخاذ إجراء قوي ضد حماس. لقد وجهنا أقوى ضربة ضد حماس منذ عام 2014 وسنزيد من شدة هجماتنا حسب الضرورة".

يشار إلى أن التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة كانت سبقته منذ أسابيع ماضية موجات تصعيد متقطعة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إثر تبادل غير مسبوق للقصف الصاروخي بين الجانبين، ما استدعى تدخل جهاز المخابرات المصرية لإجراء اتصالات أفضت إلى استعادة الهدوء.