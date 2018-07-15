فضل شاكر لـ"الحدث": باقٍ حيث أنا وأحضر لعمل فني

بعد 6 سنوات منعت الهيئة الاتهامية اللبنانية في الجنوب المحاكمة عن الفنان #فضل_شاكر في التهمة نفسها التي حكم عليه فيها بـ 15 عاماً غيابياً، والتهمة هي جناية تأليف عصابات مسلحة وارتكاب جنايات.

المحكمة العسكرية ومن عشرة أشهر كانت أسقطت عن فضل شاكر تهمة أخرى وهي #قتال_الجيش_اللبناني والإرهاب وعدم ارتباطه بمعركة عبرا.

أول تعليق رسمي لفضل شاكر كان على تويتر حيث كتب "صباح يسرٍ من بعد عسر".

فضل شاكر في تواصل مع "الحدث" صباح اليوم، أوضح أنه بعد صدور قرار منع المحاكمة عنه من المحكمة الاتهامية في الجنوب تبقى تبرئته من هذه التهمة من المحكمة العسكرية.

وأكد أنه رغم براءته إلا أن أياً من المرجعيات السياسية لم يتواصل معه لتأمين ضمانة محاكمة عادلة وتنفيذ الإجراءات وإنجازها قضائياً ما يعني أنه في الوقت الحاضر باقٍ حيث هو.

وأكد فضل أنه عاد بالفعل إلى جمهوره والغناء عبر أغنيتين هما ليه الجرح وأيضاً أغنية شبعنا من التمثيل.

كما أنه يحضر لعمل فني لكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل.