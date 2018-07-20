حماس تبلغ مصر موافقتها على مقترحات المصالحة

أعلنت حركة حماس أن رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية أبلغ المخابرات العامة المصرية موافقة حماس على مقترحات المصالحة الفلسطينية.

وقالت حماس في بيان لها، إن هنية تناول مع وزير المخابرات اللواء عباس كامل التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، خاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية، إضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير، مؤكداً له جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات.

وجاء هذا البيان بعد تصريح موفد قطر محمد العمادي في الأراضي الفلسطينية الذي قال خلال حواره مع وسيلة إعلام قطرية إن حماس تثق بقطر أكثر من مصر، مقللا من الدور المصري في القضية.



