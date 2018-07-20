عودة الهدوء إلى غزة بجهود مصرية وأممية

نجحت جهود مصرية وأممية في إعادة الفصائل في غزة وإسرائيل إلى وقف إطلاق النار.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، الاتفاق مع إسرائيل بإعادة الهدوء بعدما تدهورت الأوضاع في القطاع.

وتدهور الوضع عسكرياً في قطاع غزة، مساء الجمعة، بعد أن قتلت إسرائيل 4 فلسطينيين في القطاع، وتحدثت أنباء عن مقتل ضابط في جيش الاحتلال.



واستهدفت مدفعية قوات الاحتلال مواقع عدة في القطاع، ما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 120.



وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الأربعة الذين سقطوا بالقصف الإسرائيلي في خانيونس ورفح من عناصرها.



وفي وقت لاحق، أفاد مراسل "العربية" أن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت صاروخين من أصل ثلاثة أطلقت من قطاع غزة.



من جهتها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من سياسة التصعيد الجارية حالياً على حدود قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع تدهور الأوضاع.



بدوره، حض نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط، إسرائيل وحماس، الجمعة، على "الابتعاد عن حافة الهاوية".



وكتب ملادينوف على تويتر "يجب على الجميع في قطاع غزة الابتعاد عن حافة الهاوية. ليس الأسبوع المقبل وليس غداً، بل فوراً". وأضاف "يجب إفشال الذين يريدون إثارة حرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين".



في إسرائيل، أوصى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتجديد القصف على القطاع، خلال جلسة مع قيادة أركان الجيش.



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش تتحرك وتواصل العمل بقوة ضد مجموعة أهداف في قطاع غزة.



إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال شاطئاً وطلبت من السكان البقاء قرب الملاجئ، كما أمر الجيش، مساء الجمعة، المستوطنين في مناطق "غلاف غزة" بالبقاء في الأماكن القريبة من الملاجئ تجنباً لرد فلسطيني.



وكان مراسل "العربية" أفاد بمشاركة نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان في اجتماع طارئ في مقر الجيش بشأن غزة.



ويقول الجيش الإسرائيلي إنه استخدم الطائرات والدبابات لقصف "أهداف عسكرية" في كامل قطاع غزة، رداً على استهداف جنوده قرب الحدود مع القطاع.



والثلاثاء، هددت إسرائيل قطاع غزة بـ"عملية عسكرية واسعة" إذا لم تتوقف الطائرات الورقية الحارقة.

وقال مصدر إسرائيلي، إن إسرائيل نقلت إنذاراً لحركة حماس، عبر مصر، بأنه إذا لم تتوقف ظاهرة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة خلال أسبوع، فإن إسرائيل قد تبدأ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة.



من جانبها، ردت حماس بأن من يطلق الطائرات الورقية الحارقة هم مواطنون عاديون وليس الحركة.



وأعلنت إسرائيل أن مئات من الطائرات الورقية والبالونات الحارقة أطلقت عبر السياج الحدودي مع غزة، ما أدى إلى حرائق كبيرة في المناطق الزراعية.



وقال متحدث باسم جهاز الإطفاء الإسرائيلي إن "750 حريقاً أتى على نحو 26000 دونم (2600 هكتار) خلال مئة يوم، ما تسبب بإلحاق أضرار في المزارع" قدرتها الحكومة الإسرائيلية بخمسة ملايين شيقل (نحو مليون و400 ألف دولار).