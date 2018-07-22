إسرائيل تتوعد حماس إذا "خرقت التهدئة"

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر سياسي قوله إن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ستدفع ثمناً باهظاً إذا خرقت وانتهكت التهدئة.

وقال المصدر إن حركة حماس تعرضت لضربة قاسية على حد قوله، وهي من طلبت وقف إطلاق النار من خلال الجانب المصري.

وأوضح المصدر أن حماس ملتزمة الآن بوقف إطلاق البالونات الحارقة التي تطلق من غزة على جنوب إسرائيل.

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إفيغدور ليبرمان إن استئناف إدخال المواد الغذائية والتجارية لغزة عبر معبر كرم أبو سالم سيستأنف حسب الوضع على الأرض في الأيام المقبلة.