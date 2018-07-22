تونس.. عريضة برلمانية تدعو الشاهد لـ"طلب تجديد الثقة"

كشف النائب التونسي، عن الكتلة الديمقراطية، غازي الشواشي، أن أكثر من 60 نائباً في البرلمان وقعوا على عريضة تدعو رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمثول أمام البرلمان لطلب تجديد الثقة لحكومته.

وأشار الشواشي إلى أن العريضة هي بمثابة مبادرة تقدّمت بها أحزاب المعارضة المتمثلة في الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطيّة تطالب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بتحمّل مسؤوليتهما إزاء الأزمة التي تمرّ بها تونس.

كما تطالب بتفعيل الآليات الدستورية لا سيما أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بمنح الثقة أو سحبها من الحكومة الحالية.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، دعا قبل أسبوع رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الاستقالة أو اللجوء إلى البرلمان من أجل تجديد الثقة في حكومته والحسم في مصيرها.

وعزا السبسي، في حوار تلفزيوني، طلبه إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً قائلاً "إن الوضع الآن لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه اليوم، وإلا فستظل البلاد من وضع سيئ إلى أسوأ"، مشدداً على ضرورة أن يعود الحزام السياسي للحكومة، لأنّه "لا توجد حكومة صالحة لكل زمان ومكان".