بالصور..كوريا الشمالية تفكك موقعا لإطلاق الصواريخ

بدأت #كوريا_الشمالية تفكيك موقع لإطلاق الصواريخ ما يمكن أن يمثل نتيجة أولى للقمة التاريخية في حزيران/يونيو الماضي بين كيم جونغ أون ودونالد ترمب، بحسب ما أفادت مجموعة من الخبراء الاثنين.





وأورد موقع "38 نورث" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أن صورا التقطتها شركة "ديجيتال غلوب" بالأقمار الاصطناعية لموقع سوهاي لإطلاق الصواريخ يومي 20 و22 تموز/يوليو تظهر أن المبنى القائم على سكك والذي يتم فيه تجميع الصواريخ قبل وضعها على المنصة قد بدأ تفكيكه.



كما جرى تفكيك جزئي لموقع تجارب لمفاعلات الصواريخ مع أن منشآت أخرى أحدث في القاعدة الواقعة على بعد 200 كلم شمال غرب بيونغ يانغ لا تزال كما هي.



وكانت كوريا الشمالية استخدمت موقع سوهاي لاختبار صواريخ بهدف وضع أقمار اصطناعية في المدار.



إلا أن صواريخ إطلاق الأقمار الاصطناعية يمكن بسهولة استخدامها لنقل شحنات أخرى، خصوصا رؤوسا نووية، وكانت تجارب إطلاق الأقمار الاصطناعية أثارت قلق الأسرة الدولية.



واعتبر جوزف برموديز الخبير لدى "38 نورث" أن بدء التفكيك يشكل تقدما "مهماً" نحو التزام الزعيم الكوري الشمالي بالتعهدات التي قام بها خلال قمته مع الرئيس الأميركي في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو.



وتابع برموديز: "بما أنه يُشتبه بأن موقع سوهاي لعب دورا مهما في تطوير التكنولوجيا لبرنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لدى الشمال، فإن هذه الجهود تظهر أن كوريا الشمالية تريد تعزيز الثقة".



إلا أن مسؤولا عسكريا أميركيا قال لوكالة "فرانس برس" إن وزارة الدفاع الأميركية لا تراقب موقع سوهاي بشكل خاص، مضيفاً: "لسنا نرصده".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبّر عن رضاه، الاثنين، على سير المفاوضات مع كوريا الشمالية، في حين يسجل مراقبون عدم إحراز تقدم ملموس بعد أكثر من شهر على القمة مع كيم جونغ أون.



وكان ترمب قد أعلن في مؤتمر صحافي بعد قمته مع أون بأن الرئيس الكوري الشمالي تعهد بأنه سيدمر قريبا موقعا كبيرا للاختبارات الصاروخية. ولم يحدد ترمب الموقع، لكن مسؤولا أميركيا قال لاحقا لوكالة "رويترز" إنه سوهاي.



وفي سياق متصل، قال مسؤول كوري جنوبي، اليوم الثلاثاء، إن البيت الأزرق الرئاسي أطلع على تفاصيل تفكيك موقع سوهاي استنادا إلى معلومات مخابراتية من الحكومة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.



ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" فإن نام جوان بيو، نائب مدير مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية قال: "هذا أفضل من لا شيء، ويبدو أنهم يتحركون خطوة بخطوة نحو نزع السلاح النووي".



من جانبها، اعتبرت جيني تاون، مديرة مركز "38 نورث" أن العمل في سوهاي قد يكون خطوة مهمة للحفاظ على استمرار المفاوضات. وقالت: "قد يعني ذلك، وهذا احتمال بعيد أن كوريا الشمالية مستعدة أيضا للتخلي عن إطلاق الأقمار الصناعية في الوقت الحالي فضلا عن التجارب النووية الصاروخية".