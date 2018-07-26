اليمن: استهداف الحوثي ناقلة نفط سعودية عمل إرهابي

اعتبر نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر استهداف ميليشيات الحوثي ناقلة نفط سعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة عملاً إرهابياً "يكرس مساعي الحوثيين وبدعم من إيران لتعطيل حركة الملاحة البحرية ورفض السلام والمبادرات المقدمة بخصوص تسليم الحديدة".

وأشار علي محسن إلى أن تكرار استهداف تلك الميليشيات وبدعم من إيران لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في ظل جهود أممية يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث هو عرقلة لكل جهود السلام وتأكيد على استخدام ميليشيات الحوثي لميناء الحديدة كمنطلق للكثير من العمليات والهجمات الإرهابية.

وأكد أن حرص الشرعية والتحالف على استكمال تحرير الحديدة ومينائها نابع من القلق والمخاطر التي يمثلها تهديد الحوثيين على الأمن الإقليمي والدولي وعلى حركة الملاحة والتجارة العالمية في ظل استخدامهم الحربي للمدينة والميناء.