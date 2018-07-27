بعد دعوة بوتين.. ترمب "منفتح" على زيارة روسيا

أعلن الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين اليوم الجمعة، أنه وجه الدعوة لنظيره الأميركي #دونالد_ترمب لزيارة العاصمة الروسية موسكو. وأضاف أن كليهما مستعد لإجراء المزيد من الاجتماعات، لكن يتعين تهيئة الظروف المناسبة لذلك.

وفي وقت لاحق، أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي "منفتح" على زيارة روسيا.

وعقدت القمة الأولى بين الرئيسين في 16 تموز/يوليو في هلسنكي وأثارت موجة استنكار في الولايات المتحدة حيث اعتبرت تصريحات ترمب تصالحية بشكل كبير إزاء بوتين.

وقال بوتين للصحافيين خلال قمة دول مجموعة (بريكس) المنعقدة في جنوب إفريقيا، الجمعة، إن المحادثات الهاتفية بين موسكو وواشنطن غير كافية، وإن الجانبين في حاجة للاجتماع مباشرة، والحديث بشأن قضايا مثل اتفاق إيران النووي والنزاعات العالمية.

ورد البيت الأبيض في بيان، الجمعة، مشيرا إلى أن "ترمب يتطلع الى استقبال بوتين في واشنطن بعد حلول العام الجديد وهو منفتح على زيارة موسكو عند تلقيه دعوة رسمية بذلك".

وكان البيت الأبيض أعلن الأربعاء أن القمة المقبلة بين ترمب وبوتين والتي كانت مقررة أساسا في الخريف في واشنطن، ستتم "العام المقبل" مبررا ذلك بضرورة انتظار أن ينتهي التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية للعام 2016 وشبهات التواطؤ بين فريق ترمب الانتخابي والكرملين والتي يؤكد ترمب أنها "حملة سياسية".

