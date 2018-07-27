80 مليون دولار من السعودية دعماً لفلسطين

حولت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمات المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية والتي بلغت 80 مليون دولار أميركي.



وأوضح السفير السعودي لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، في بيان صدر عن المكتب الإعلامي بالسفارة الخميس، أن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل مبلغ 80 مليون دولار أميركي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لشهور أبريل ومايو ويونيو ويوليو 2018م، بواقع 20 مليون دولار شهرياً.



وأكد السفير نقلي أن المملكة العربية السعودية ستستمر دوماً في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية كافة.



وكان السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي فنّد مزاعم السفيرة الأميركية نيكي هيلي حول عدم دعم الدول العربية للفلسطينيين.



ورد على هذه المزاعم خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط مؤكداً أن المملكة قدمت خلال العقدين الأخيرين 6 مليارات دولار إلى الفلسطينيين على شكل مساعدة إنسانية ومساعدة في التنمية ووسائل إغاثة، فيما بلغت قيمة المساعدة المقدمة إلى "الأونروا" مليار دولار للفترة نفسها.