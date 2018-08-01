مع تعثر الاقتصاد.. البرلمان الإيراني يستدعي روحاني

ذكرت وسائل إعلام محلية أن النواب الإيرانيين أمهلوا الرئيس حسن روحاني شهرا للمثول أمام البرلمان والإجابة على أسئلة تتعلق بتعامل حكومته مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد.



ووفقا للمصادر فإن النواب سيستجوبون روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصومه المحافظين في قضايا تتعلق بتردي الوضع الاقتصادي وانهيار الريال الإيراني لا سيما بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي .. ويأتي استدعاء روحاني وسط تزايد الاستياء العام وخروج مظاهرات في إيران تندد بارتفاع الأسعار

