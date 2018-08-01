واشنطن: سنواجه أي تهديد للملاحة في مضيق باب المندب

على ضوء استهداف ميليشيات الحوثي لناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب، أكدت القيادة العسكرية المركزية الأميركية استعدادها لمواجهة أي هجوم يستهدف الملاحة الدولية في باب المندب بالبحر الأحمر المتوسط.



وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية لمجلة فورين بيلوسي أن القوات الأميركية ما تزال يقظة ومستعدة للعمل مع شركائها لحماية الحركة التجارية للسفن والحفاظ على التدفق الحر للتجارة في جميع أنحاء المنطقة.

وفي الأثناء انتقل فريق من القوات البريطانية الخاصة إلى مضيق باب المندب لحماية شاحنات النفط البريطانية في المنطقة.

