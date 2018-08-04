تظاهرات إيران.. محتجون يهاجمون مدرسة دينية قرب طهران

هاجم متظاهرون إيرانيون، ليل الجمعة- السبت، حوزة دينية في منطقة كرج القريبة من #طهران، وفق وكالة الأنباء الإيرانية فارس.



وقال مدير الحوزة، الواقعة في مدينة اجتهاد، حجة الإسلام هيندياني، إن "حوالي 500 متظاهر هاجموا المدرسة حوالي الساعة 21.00 (الجمعة)، محاولين كسر أبوابها وإحراق أشياء".



كما أشار هيندياني إلى أن المحتجين "وصلوا وهم يحملون حجارة وكسروا كل نوافذ قاعة الصلاة وهم يرددون شعارات ضد النظام"، موضحاً أن الشرطة قامت بتفريق المتظاهرين واعتقال بعضهم، وفق فرانس برس.



ويحظر على وسائل الإعلام الأجنبية تغطية التظاهرات "غير المرخصة".



من جانبها، ذكرت الوكالات الحكومية الإيرانية، في وقت متأخر من مساء الخميس، أن "تظاهرات متفرقة" ضمت بضع مئات الأشخاص جرت في عدد من مدن البلاد، مثل شيراز (جنوب) والأهواز (جنوب غرب) ومشهد (شمال شرق) وكرج قرب طهران".



وأظهرت تسجيلات فيديو وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي ولم يعرف مصدرها، تظاهرات الخميس في مدن سياحية، مثل أصفهان (وسط) وكذلك في طهران.



يأتي ذلك بينما يترقب الإيرانيون موعد عودة العقوبات الأميركية، الاثنين، إذ تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار الذي أضعفه أساساً الفساد وسوء الإدارة.