اعتقال مسؤول العملات الأجنبية بالمركزي الإيراني

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، اعتقال مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة، أحمد عراقجي، غداة عزله من منصبه.



ونقلت وكالات الأنباء عن إيجئي قوله "تم اعتقال العديد من الأشخاص بينهم مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة مع 4 من السماسرة وأحد الصرافين باتهامات اقتصادية".



وكان تمت إقالة أحمد عراقجي، معاون البنك المركزي الإيراني لشؤون العملات الأجنبية صباح السبت، إثر تداعيات انهيار الريال الإيراني وسقوطه بنسبة 20%.



وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الرئيس الجديد للبنك المركزي عبد الناصر همتي، الذي تم تعيينه قبل أيام بدلاً عن ولي الله سيف الذي أقيل من منصبه عقب انهيار الريال التاريخي، قد تخلي بدوره عن معاونه لشؤون العملات الأجنبية أحمد عراقجي.